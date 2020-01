El SAAS demana l'ús de mascareta per entrar a urgències en cas de refredat o grip

Actualitzada 29/01/2020 a les 06:39

El Servei d’Atenció Sanitària (SAAS) va fer una crida a la població a fer ús de les mascaretes de seguretat dins del recinte hospitalari en cas de patir un refredat o estar passant una grip. Ho va fer a través de les seves xarxes socials, on va reclamar que, amb l’arribada del fred i el mal temps, l’ús de mascareta dins de l’espai sanitari és primordial i necessari. “Si teniu símptomes de refredat o grip, abans d’entrar a urgències, poseu-vos una mascareta d’un sol ús i no us la traieu mentre estigueu a la sala d’espera”, va difondre el compte oficial del SAAS a través del seu Twitter, on va adjuntar un vídeo d’un sanitari respectant els passos a seguir i agafant una mascareta d’un sol ús d’un dispensador al costat de la porta d’urgències i mostrant quin és el mètode correcte per posar-se-la. Tanmateix, el SAAS va advertir que l’ús de la solució hidroalcohòlica de mans és igual d’important que la mascareta de protecció per evitar el contagi de refredats entre persones que estiguin a la sala d’espera d’urgències i que poden tenir malalties que, amb una grip, puguin patir complicacions. El comunicat conclou destacant la importància de la prevenció en aspectes sanitaris.