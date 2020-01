El TC obliga a indemnitzar un client de Valora pel retard en la causa

Havia reclamat l'empara perquè la Batllia no complia amb el dret a un procés degut de durada raonable

Actualitzada 29/01/2020 a les 14:06

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional ha reconegut la vulneració del dret a un procés degut de durada raonable d'un client de Valora que havia demanat l'empara de l'Alt Tribunal per la inactivitat de la Batllia i dicta que "té dret a ser indemnitzada pels perjudicis soferts", segons recull la sentència publicada al BOPA.

El recurrent recordava que les diligències prèvies pel procediment d'intervenció i fallida de la financera es remunten al febrer del 2007 i que des del desembre del 2014 es va convertir en acusació particular i que el 26 de juny del 2017 la batlle instructora va dictar una providència i des de llavors no hi ha hagut més activitat en la causa. I remarca que ha esperat resposta de la secció d'instrucció especialitzada a la pràctica de noves diligències que va proposar i no ha obtingut resposta durant 27 mesos i mig. La part recurrent incideix que "l'acumulació de sumaris judicials, els canvis de batlles i la manca de recursos materials i humans no poden afectar al dret fonamental d'un judici de durada raonable" com ha reconegut el Tribunal Europeu i el mateix TC.

El ministeri fiscal coincidia amb la petició del client de Valora i admetia que es tracta d'un cas amb "complexitat" però al·legava en l'escrit presentat al Constitucional que la falta d'activitat de la Batllia "respon a una passivitat inexcusable de l'òrgan judicial" i sosté que la durada transcorreguda sense respondre al recurrent és "revela com il·lògica i no raonable".



Revès a Saetde

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’empara interposat per Saetde, concessionària de les pistes del Pas de la Casa-Grau Roig, en el plet que la societat manté contra la construcció del centre d’alt rendiment esportiu (CRAMEA) ja que considera que envaeix part dels terrenys de l’estació. Saetde va interposar el recurs al·legant que la sentència de la sala administrativa del Superior, que avalava el projecte, vulnerava els dret a la jurisdicció. La base de la resolució de la sala administrativa és que la reclamació de Saetde s’havia d’haver formulat després de la declaració d’interès nacional del CRAMEA, perquè era aquesta la que definia la delimitació territorial del projecte. Saetde, per contra, argumenta que no va disposar d’aquesta informació fins que no va tenir accés al plec de bases del concurs d’adjudicació, que va ser posterior. El Constitucional, però, avala els arguments del Superior i conclou que “la impugnació del domini territorial definit en el projecte de construcció del CRAMEA hagués hagut de presentar-se després de i contra l’acte que declarava l’interès nacional de la seva creació” i, en conseqüència, no admet a tràmit el recurs.