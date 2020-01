La garantia a títol personal de nou milions a cada administrador servirà per fer front a eventuals responsabilitats

La batlle Nadia Alís va reclamar a cadascun dels dos propietaris d’Assegurances Generals Andor­rana (AGA) una garantia pecuniària de prop de nou milions d’euros, una petició que va ser rebutjada via recurs. El que la batlle exigia era un dipòsit en efectiu (un aval bancari) per cobrir eventuals responsabilitats personals en el procés que se segueix per la fallida i presumpta mala gestió de la companyia, que va ser intervinguda per l’Autoritat Financera Andorra (AFA) i que després va ser declarada en fallida i es troba en procés de liquidació i amb les pòlisses en altres companyies. Els dos administradors