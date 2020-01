Actualitzada 27/01/2020 a les 06:49

L’escudella de Sant Antoni del Pas d’ahir va ser tot un èxit, ja que es van repartir prop de 600 racions. A banda, es va preparar una versió de l’escudella especial per a celíacs. L'escudella va ser realitzada amb unes 1.500 mandonguilles, 350 litres de caldo, gallines, cansalada, arròs, fideus, cigrons i verdures. Hi van assistir diverses personalitats del comú com la cònsol major, Laura Mas.