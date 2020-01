Bartumeu reconeix que no comparteixen la voluntat de Marsol de començar ja el projecte

SDP admet discrepàncies sobre el Carroi Josep Lluís Donsión i Jaume Bartumeu després de la reunió d'ahir. A. R.

26/01/2020

Jaume Bartumeu, president de Progressistes-SDP, va confessar ahir que hi ha diferències amb DA pel que fa a la construcció del telefèric del pic de Carroi. Bartumeu va apuntar durant la primera reunió de l’any del consell nacional del partit que quan es va fer el pacte per establir la candidatura En Comú ja es va tractar el tema i que “vam deixar ben clar a Conxita Marsol que no ens agradaria que la cònsol sortint portés fins al final la decisió que tenia en aquell moment de fer el concurs d'idees pel giny al pic de Carroi, i no es va fer. La nostra petició de prudència es va escoltar en aquell moment”. Però ara que la cònsol major ha posat la directa en aquest projecte, i tot i comptar amb una consellera a la majoria comunal d’Andorra la Vella, han tornat les discrepàncies. “Vam tenir una reunió fa una setmana i s’ha parlat del tema però n’hem de tornar a parlar”, indicava Bartumeu. “La nostra consellera i nosaltres com a partit continuem pensant que això ha de ser objecte d'un gran debat ciutadà on s'han de valorar els pros i els contres. I, entre els pros, s'ha de conèixer amb documents quina és la posició del comú de la Massana pel que fa a la prolongació de l'eventual giny fins a l’estació d'esquí de Pal. No ens hem mogut de la prudència i tenim un diàleg formal amb la majoria.” El president dels progressistes també va aprofitar per recordar que encara s’ha de fer el plec de bases, però Marsol va assegurar la setmana passada que la intenció és poder presentar-lo en un parell de mesos i començar a rebre propostes a finals d’any. A més, es va mantenir ferma en la decisió de construir el giny encara que el comú de la Massana no s’afegeixi a la segona fase del projecte. En el consell nacional també es va debatre el possible ingrés al Fons Monetari Internacional (FMI) i Víctor Naudi va exposar-hi que “no volem caure en l'error de creure que el fons monetari pot substituir el prestador de darrera instància. Si volem trobar una solució per a l'eventual ajuda en una nova crisi financera, l’hem de buscar a Europa, sigui al Banc d'Espanya o al de França”. La formació que lidera Bartumeu també va aprofitar ahir per fer una anàlisi de les eleccions comunals de fa un mes i en va fer una lectura positiva: “Hem pogut adoptar una sèrie de qüestions que consideràvem essencials als debats de les eleccions comunals, especialment en el vessant de la política social i d'atenció a la ciutadania.” Així mateix, es va mostrar satisfet de les dues parròquies on tenen participació en els òrgans de govern: “El resultat de les candidatures transversals En Comú per Ordino i per Andorra la Vella han demostrat que l'aportació política i electoral dels progressistes no només és important sinó decisiva.” I va afegir que “hem comparat aquest resultat amb el d'Escaldes-Engordany i, si la divisió de DA no hagués fet que no s'acceptés la proposta de fer una candidatura comuna, la posició dels progressistes hauria estat decisiva allà també”.



Josep Lluís Donsión

Altrament, es va donar a conèixer la decisió de Josep Roig, actual secretari d'organització del partit, de sortir de primera línia durant un temps per motius personals i professionals. Tot i això, seguirà sent membre de l’executiva i el seu lloc l'ocuparà Josep Lluís Donsión.