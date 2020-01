L'home que va entrar al país amb 70 grams de cocaïna recorre al Superior

Va ser enxampat a la frontera del Runer perquè al seu DNI hi havia rastres de pols blanca

El Tribunal Superior va efectuar aquesta setmana la vista oral del recurs que va presentar la defensa de l’home que va ser sentenciat per Corts a tres anys de presó per un delicte major de tràfic de drogues després d’entrar al país per la frontera del riu Runer amb 70 grams de cocaïna, 40 per a consum propi i 30 per vendre-la pels locals d’oci del territori. El que va demanar la defensa al Superior dijous és una reducció de pena dels tres anys que va dictar Corts a dos, posant en relleu la bona conducta que està mostrant l’acusat