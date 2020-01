L'ajuntament ubicarà la facultat d'INEFC a l'edifici de Les Monges fins al 2022

Actualitzada 26/01/2020 a les 06:44

L’ajuntament de la Seu d’Urgell va fer oficial ahir que l’espai on es durà a terme el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport serà l’edifici municipal de Les Monges. Així doncs, la facultat té un espai per operar “com a mínim durant els pròxims dos anys”, després que es descartés l’edifici del seminari, ja que el bisbat instal·larà allà el centre de salut mental. També es va descartar fer-ho a la Ciutadella per la distància que hi ha amb les infraestructures esportives, situades al parc del Segre. L’edifici de Les Monges serà la localització provisional dels estudis fins a la construcció d’un espai específic per a la facultat, que hauria d’estar acabat el 2022. Del que no va parlar l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell és dels ponts que volia establir amb Andorra i que va confirmar al desembre a través d’unes reunions que va mantenir amb la ministra d’Educació per fer un conveni per als estudiants andorrans.