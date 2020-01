Un treballador intoxicat per fum en un incident al Comunal

La sauna d’un vestidor combustiona per causes que encara es desconeixen

Actualitzada 25/01/2020 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

Un treballador de l’estadi Comunal Joan Samarra i Vila va haver de ser atès ahir pels serveis mèdics per inhalació de fums lleus durant la combustió d’una sauna al centre. Els fets van tenir lloc passades les nou del matí quan un treballador va detectar molt fum en una de les instal·lacions situades als vestidors de l’estadi. L’operari va resultar intoxicat després de provar de ventilar la zona, moment en el qual va inhalar els tòxics. El cos de bombers va informar el Diari que al lloc de l’incident es va traslladar un camió, tot i que quan van arribar ja estava tot sota control i van realitzar les primeres atencions al ferit. Després va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell pels tècnics del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM). Tanmateix, des del comú van explicar que malgrat l’incident, els serveis de l’estadi van seguir oberts amb normalitat durant tota la jornada i els usuaris en van poder seguir utilitzant els serveis que ofereix. D’altra banda, van manifestar que les saunes dels vestidors, on van tenir lloc els fets, són instal·lacions que fa dos anys que es troben tancades al públic. Per aquest motiu, la corporació va matisar que a hores d’ara es desconeixen les causes que han originat la combustió de la sauna. Però van afirmar que tot apunta que la ignició s’hauria produït per un sobreescalfament del sistema elèctric. Segons van informar des de l’hospital de Meritxell, la intoxicació de fum de l’operari va ser molt lleu i se’l va donar d’alta durant el matí, després de dur a terme els controls pertinents per garantir el seu estat de salut.