El darrer informe del Moneyval avala la feina feta a Andorra en matèria de la lluita contra el blanqueig de capital i el finançament de grups terroristes. El text, publicat ahir per l'òrgan de verificació del Consell d'Europa, i que es basa en la visita dels seus membres durant la primera quinzena del mes de desembre, millora el compliment dels indicadors que no eren correctes com la transparència i el benefici efectiu d’estructures jurídiques, la supervisió d’institucions financeres i dels subjectes obligats no financers, i n’assoleix el compliment. El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, es va mostrar molt