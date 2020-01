6.000 euros a BPA

Actualitzada 25/01/2020 a les 06:43

Òscar Serrano Andorra la Vella

El Tribunal de Corts va jutjar aquesta setmana un curiós cas de comís de béns d’un home resident al Kazakhstan, acusat d’estafa a una empresa d’allà i que tenia part dels seus estalvis a la Banca Privada d’Andorra (BPA). Ho va fer dimecres en una vista pública on van intervenir el ministeri fiscal, com a part interessada dels 6.400 euros que hi havia al compte bancari en benefici del Govern, l’acusació particular, que busca recuperar part del munt estafat per l’empresa, i la defensa, que demana que no es procedeixi a l’expropiació del valor. El cas va començar al Kazakhstan el 2013 quan la policia va detenir un home de l’est acusat de frau a la fàbrica avícola on treballava. L’home, que formava part del departament de finances de l’empresa, es va apropiar gairebé quatre milions d’euros de la companyia a través d’un frau organitzat. “Aquest home deu a l’empresa 3.750.000 euros que va treure del fons de reserva aprofitant que treballava en el departament financer i ho va fer a través de transferències bancàries”, va destacar l’acusació particular, que va demanar al Tribunal adjuntar els 6.400 euros a la causa principal que es va jutjar al Kazakhstan en concepte de subsidi. D’altra banda, el ministeri fiscal exposa que el munt s’ha de quedar al Principat ja que no hi ha cap acord internacional que concreti que aquests diners s’han vinculat a la causa principal ja que no hi ha cap indici que els relacioni amb la quantia que es va estafar. Pel que fa a la defensa, s’oposa al comís dels diners, però en tot cas acceptarien que no es vinculés al frau i es comisessin al país.