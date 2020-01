Moneyval reclama més esforços contra el finançament del terrorisme

El comité d'experts del Consell d'Europa contra el blanqueig de capitals li ha atorgat a Andorra la categoria d'"àmpliament conforme" en 27 de les 40 recomanacions

Actualitzada 24/01/2020 a les 12:39

Redacció Andorra la Vella

El comité d'experts del Consell d'Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, conegut com a Moneyval, considera que Andorra ha de seguir millorant en aquest darrer aspecte, segons ha fet saber l'organisme en una nova edició de l'informe del 2019. Els experts consideren que el país "no ha donat passos endavant per promoure la supervisió i el control" en la prevenció de riscos en el finançament del terrorisme, tot i que reconeix que Andorra està "prenent mesures" per millorar aquesta deficiència. Així mateix, el comité d'experts assegura que el Principat també ha de fer més esforços en el procés d'identificació de les persones físiques o jurídiques i en els tractes internacionals que té pendents.

Moneyval ha valorat que Andorra hagi millorat diverses de les recomanacions fetes prèviament i li ha atorgat la condició "d'àmpliament conforme" en 27 de les 40 que reporta l'informe. L'ens ha pujat de categoria les recomanacions sobre transparència i titularitat dels acords legals, regulació i supervisió de les institucions financeres i, en regulació i supervisió de professions o sectors com auditors o proveïdors de serveis.

