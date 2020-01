El departament d’Agricultura imposa una sanció de 2.000 euros a la propietària de l’animal

La mare de la nena de dos anys que va ser atacada per un gos de raça perillosa al rec de l’Obac, el dissabte 4 de gener, portarà el cas a la Batllia perquè el Govern posi mesures i per conscienciar els propietaris. “Volem que es facin controls a aquelles persones que vulguin tenir un ca de raça perillosa”, va explicar. I va denunciar que es puguin portar gossos de fora i no hi hagi cap control sobre el seu registre, ja que “quan van al veterinari els posen el xip però no fan la verificació de si l’animal està