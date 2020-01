L'executiu ha decidit que hi hagi efectius de bombers i de la policia durant les 24 hores per controlar el pas de vehicles per la General 1

Govern incrementa la vigilància a la Portalada per les pluges Les precipitacions podrien afectar els moviments de la muntanya a la Portalada Fernando Galindo

Actualitzada 23/01/2020 a les 13:05

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha anunciat que la vigilància a la zona de l'esllavissada de la Portalada augmenta de nou a nivell 3 pel risc que puguin suposar les pluges que s'han produït en les últimes hores i per la previsió que hi hagi més precipitacions, segons s'ha informat en un comunicat. Les mesures activades des del ministeri de Justícia i Interior i des de l'Ordenament Territorial suposen que hi haurà efectius del cos de bombers i del cos de policia durant les 24 del dia per controlar el pas de vehicles per aquell tram de la General 1, davant del Punt de Trobada i també es tancarà la part sud de l'aparcament exterior del centre comercial a partir de les vuit del vespre.

La decisió d'incrementar la supervisió a la Portalada s'ha adopat amb els tècnics de diferents departaments i amb l'empresa externa de geòlegs que fa seguiment de la zona amb controls rutinaris per monitorar els moviments de la muntanya i que no afecten la circulació.