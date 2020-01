L’excap de Govern afirma que DA es va comprometre amb Assandca a fer el projecte

L’excap de Govern Toni Martí va immiscir-se ahir en el debat sobre la construcció de la unitat de radioteràpia a través de les xarxes socials. Martí va afirmar en un tuit que “la veritat és que al president d’Assandca [l’associació contra el càncer] li vam assegurar que la unitat de radioteràpia es faria. Les coses com són. Cal veure com acaba tot plegat”. El comentari responia a unes declaracions fetes pel president de l’associació, Josep Saravia, en un reportatge del Diari en les quals assegurava que estaven “decebuts perquè el programa de DA deia que farien la radioteràpia, no que