Jordi Cinca, Albert Font i Susanna Arasanz, nous representants a la CASS

Els tres escollits per l'executiu per incorporar-se al consell d'administració substitueixen Jean Michel Rascagneres, Josep Delgado i Vladimir Fernàndez

Font per Rascagneres i Cinca per Delgado Jordi Cinca entra al consell d'administració de la CASS

Actualitzada 22/01/2020 a les 19:57

Redacció Andorra la Vella

El ministre Eric Jover ha anunciat el nomenament de Jordi Cinca, Albert Font i Susanna Arasanz com a representants del Govern al consell d'administració de la CASS en substitució de Jean Michel Rascagneres, Josep Delgado i Vladimir Fernàndez, segons ha aprovat el consell de ministres aquest matí. La incorporació als càrrecs serà efectiva el 30 de gener i la quarta representant del Govern continuarà sent Carla Guerrero.

El consell d'administració de la Seguretat Social està integrat a més per Montserrat Neras i Pilar Tomàs, elegits pels assalariats, Francesc Zamora i Jacint Risco, en representació dels empresaris i Jacint Risco com a representant dels pensionistes. El consell escollirà el nou president en la primera reunió que mantingui, segons ha informat Eric Jover.

