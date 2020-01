Andorra presenta el Cirque du Soleil a FITUR

La ministra de Turisme ha assistit, juntament amb una delegació andorrana, al punt de trobada global pels professionals del turisme per presentar l'oferta d'esdeveniments que tindrà el país al llarg del 2020

Andorra presenta el Cirque du Soleil a la fira FITUR La ministra de Turisme s'ha desplaçat amb una delegació andorrana a Madrid per reunir-se amb els seus homòlegs d'altres països Govern d'Andorra

Redacció Andorra la Vella

Andorra ha participat un any més en la fira de turisme FITUR celebrada a Madrid del 22 al 26 de gener per presentar l'oferta turística que tindrà el país al llarg del 2020. Andorra Turisme ha presentat El Cirque du Soleil, esdeveniments esportius com la Comapedrosa Race Cup o la Copa del Món de BTT i l'11a edició del Congrés Mundial de Neu i de Muntanya sota el títol “Turisme, innovació i sostenibilitat” com els atractius d'enguany.

La ministra de Turisme, Verònica Canals, s'ha desplaçat a la capital espanyola juntament amb el director de Turisme, Sergi Nadal, i del gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, per trobar-se amb els seus homòlegs a Espanya, Portugal, Mèxic, Paraguai, Xile i Argentina per parlar del projecte d'estratègia iberoamericana de turisme i desenvolupament sostenible i preparar la reunió ministerial que se celebrarà el 9 i 10 de març, dins del calendari d'esdeveniments de la Cimera Iberoamericana que acull Andorra el 2020.