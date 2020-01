La meitat dels ciutadans consideren que l’alt valor de la vivenda és el principal problema a Andorra

La carestia de la vida, és a dir, el preu de l’habitatge, els baixos salaris i l’alt cost dels productes bàsics de consum, afecta un terç de la població, segons l’Observatori corresponent al segon semestre del 2019 fet públic ahir pel Centre de Recerca Sociològica (CRES). Per primer cop s’ha preguntat a la població quin dels problemes d’Andorra li afecta personalment i un 30% de les 769 persones enquestades va respondre que aspectes relacionats amb la carestia de la vida. Per a un 23,2% ho és el preu de l’habitatge, per a un 6,8% els salaris baixos i per a

#2 Pep d'andorra

(21/01/20 10:24)



#1 alguna cosa mes

(21/01/20 08:09)