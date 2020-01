Un terç de l'energia que prové d'Espanya serà renovable a partir de 2021

El director general de FEDA, Albert Moles, i el president d'Endesa Energia, Javier Uriarte, han signat un contracte perquè la parapública andorrana obtingui energia solar i eòlica durant deu anys

Actualitzada 21/01/2020 a les 13:35

Redacció Andorra la Vella

Un terç de l'energia que Andorra compri a Espanya durant 10 anys, concretament a la companyia Endesa Energia, serà d'origen renovable i tindrà el certificat de garantia d'origen, segons han fet saber aquest matí el director general de FEDA, Albert Moles, i el president d'Endesa Energia, Javier Uriarte. Els dos representants de les empreses han signat avui un contracte que començarà a funcionar l'1 de gener de 2021 i que se centrarà en la distribució de l'energia eòlica i solar. En aquest sentit, Moles ha destacat que FEDA compra la meitat d'energia a Espanya i que actualment una part d'aquesta energia és un "mix" entre les quals una petita part és renovable. Segons Moles, amb aquest contracte "es va més enllà" i el 33% de l'energia que obtingui FEDA serà 100% renovable. El president d'Endesa Energia, Javier Uriarte, també ha afegit que el fet que el contracte tingui una durada de 10 anys és un fet molt positiu per als consumidors, ja que "elimina les volatilitats" i "proporciona una estabilitat en els preus".

Uriarte també ha estat rebut aquest matí pel cap de Govern, Xavier Espot, en una trobada en la qual hi han participat la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i el director general de FEDA, Albert Moles. Espot ha destacat que l'objectiu de l'estada d'Uriarte és "enfortir les relacions amb FEDA" i que la signatura del contracte "és un pas més en la transició energètica i l'aposta per les energies renovables", en xarxes socials.

#1 Oligopoli eléctric

(21/01/20 12:32)