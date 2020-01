Interior es gastarà 162.000 euros per garantir la seguretat de la Cimera 2020

Inversions en instal·lacions i equipaments per l’estada dels caps d’Estat i de govern a Andorra

El ministeri de Justícia i Interior té prevista una partida de 162.156 euros per al departament de policia amb l’objectiu de garantir la seguretat de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern que se celebrarà a Andorra i que començarà el 23 proper de novembre. La part principal de la partida pressupostària s’invertirà en la compra d’un sistema de reconeixement facial que tindrà un cost previst de 140.000 euros. La inversió està prevista en el capítol d’equipaments de seguretat en què s’inclouen altres compres com les d’un telescopi per vigilàncies (4.300 euros), un rifle de precisió (1.560 euros),

#1 F de F

(20/01/20 20:13)