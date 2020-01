El preu de l'habitatge és el principal problema dels ciutadans

La meitat dels enquestats pel CRES mostra la seva preocupació per les dificultats per accedir a la vivenda

Actualitzada 20/01/2020 a les 12:25

Redacció Andorra la Vella

Un 48% dels enquestats pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) considera que el principal aspecte a millorar d'Andorra és el preu de l'habitatge. Així s'indica al segon Observatori del 2019 fet públic aquest matí per l'Institut d'Estudis Andorrans. Els salaris, per a un 24% dels enquestats, i el transport públic per al 18,7%, són el segon i tercer aspecte a millorar pels enquestats. El CRES també ha demanat pels riscos naturals i per la immigració. La gran majoria de la població, un 92,7%, se sent segura davant dels riscos naturals a Andorra, tot i que un 45% considera que el país està molt o bastant afectat per aquests fenòmens. El 55,7% dels enquestats creu que el país està preparat per fer front als riscos naturals. Quant a la immigració, el 81% dels enquestats considera que és positiva per Andorra i només un 6,1% creu que és negativa. La majoria avala la política sobre immigració del Govern i un 89% respon que els estrangers han fet possible possible el desenvolupament econòmic d'Andorra.

