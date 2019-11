La policia deté dos homes no residents per contraban de 3.400 paquets de tabac

El cos de policia i els efectius de la duana van detenir divendres passat a Escaldes dos homes no residents de 59 i 68 anys que volien creuar la frontera amb França amb 3.400 paquets de tabac amagats en dos turismes que estaven estacionats en un aparcament públic. Segons l’informe policial, la mercaderia ascendia als 11.832 euros i estava amagada en dos espais fabricats especialment per introduir el tabac.

Durant la setmana passada també es va procedir a la detenció de tres persones per un delicte contra la salut pública per tinença d’estupefaents. Dos d’ells, residents enxampats dins del vehicle en