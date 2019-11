Els càrrecs públics hauran de presentar una declaració patrimonial al Tribunal de Comptes a la qual no hi haurà accés lliure

DA, Liberals i CC van presentar ahir el que popularment es coneix com la proposició de llei de la transparència. Carles Naudi va explicar que aquest “és un dels punts dels pactes del Govern de coalició” i que ja havien anunciat la primavera passada la presentació d’aquesta proposició de llei.

Tot i això, el projecte presentat té certes restriccions com, per exemple, que la declaració de patrimoni dels càrrecs no serà pública, sinó que restarà dipositada al Tribunal de Comptes. Aquestes declaracions es faran davant de notari, que s’hauran de presentar a l’inici i al cessament del mandat, i seran fiscalitzades

