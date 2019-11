Temporers i pisos pastera

La crisi de l’habitatge està obligant els temporers a compartir pisos molt petits i posar preu, fins i tot, a les places de sofà. El problema no són només els lloguers sinó les fiances i comissions de les immobiliàries, principal obstacle per quadrar els números.

Deu euros la nit per dormir a un sofà llit a Pas de la Casa. Ho anuncia una noia estrangera a través de Facebook que ha d’arribar al país a final de mes. L’apartament s’ha de compartir amb tres persones i el sofà també és per compartir. Aquest és un dels centenars d’exemples que ronden per les xarxes de temporers que busquen a la desesperada més companys de pis perquè els acabin de quadrar els números, ja que la crisi de l’habitatge està convertint els allotjaments per a temporers en verdaders pisos pastera arran de la impossibilitat de pagar-ne el