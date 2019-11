Detinguts dos turistes amb 3.400 paquets de tabac en un aparcament públic

La policia va trobar als homes a l'interior de dos vehicles amb matrícula francesa que portaven la mercaderia, valorada en 11.832 euros, amagada en dos espais fabricats especialment per introduir el tabac

Actualitzada 18/11/2019 a les 13:00

Redacció Andorra la Vella

La policia i efectius de duana van detenir dos turistes per tràfic de 3.400 paquets de tabac valorats en 11.832 euros. Els fets van tenir lloc la tarda de divendres en un aparcament públic d'Escaldes-Engordany, quan van trobar estacionats dos vehicles amb matrícula francesa i en inspeccionar-los van descobrir la mercaderia amagada en dos espais fabricats especialment per introduir el tabac. Els agents van arrestar divendres una parella per un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, a l'home, resident de 41 anys, per agredir la parella i a la dona, resident de la mateixa edat, per injúries contra la policia. En quant van detenir l'home per presumpte autor de l'agressió, la dona va tenir una actitud molt agressiva envers ells, amenaçant i injuriant-los, la qual cosa va propiciar que un cop atesa pels serveis mèdics de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i donada d'alta, la detinguessin. Un jove no resident de 18 anys va ser detingut la matinada de diumenge per alteració d'ordre públic en un local nocturn de la capital, injuriant als policies i mostrant una actitud desafiant cap als agents interventors.

La policia ha detingut un total de 15 persones per delictes contra la seguretat del trànsit i tres per delictes contra la salut pública la darrera setmana. La matinada de dissabte van enxampar un home resident de 24 anys que havia tingut un accident amb ferits, portant una taxa de 2,56 grams d'alcohol per litre de sang. El mateix dia van detenir en un control rutinari un jove de 23 anys amb una taxa de 2,18 grams d'alcohol per litre de sang. Unes hores més tard va tenir lloc un altre accident amb danys materials de la mà d'un home resident de 21 anys, el qual va donar una taxa d'1,54 grams d'alcohol per litre de sang i positiu en el control de tòxics salivar. A més, se'l va trobar en possessió de 0,4 grams de cocaïna. La matinada de diumenge la policia va arrestar un home resident de 27 anys en un accident amb danys materials, i en fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa d'1,97 grams per litre de sang. Quant als delictes contra la salut pública, la policia va detenir en un control preventiu a Soldeu un home no resident de 29 anys en possessió d'un estupefaent, sense arribar a determinar de quina substància es tractava, i d'1,8 grams de marihuana. Unes hores més tard arrestaven en un control preventiu de la capital a dos homes, residents de 28 i 32 anys, per possessió de 0,9 grams de cocaïna. Els interessats van ser controlats a l'interior d'un turisme en el moment que volien consumir-la.