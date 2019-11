La intenció és posar en funcionament un sistema per facilitar i agilitzar l’arribada d’inversió estrangera al país

El Govern estudia la implantació de la residència digital per fomentar la implantació d’empreses estrangeres al Principat. La intenció és posar en funcionament una metodologia per facilitar i agilitzar l’arribada d’inversió estrangera al país a través de l’obtenció del permís de residència de forma telemàtica. Així ho va explicar el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant la compareixença davant la comissió legislativa. “És un projecte que encara està en una fase inicial, atès que hi intervenen els ministeris d’economia i finances, ja que repercuteix en el tema tributari”, va assenyalar Rossell.

Des del ministeri d’Interior es vol fer