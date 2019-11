El delegat ministerial gal de seguretat vial s’ha reunit amb Rossell

L’administració francesa vol garantir-se que l’any vinent podrà cobrar les multes de circulació als conductors andorrans. Amb aquest objectiu, segons publicava ahir el mitjà francès La Dépêche du Midi, el delegat interministerial per a la seguretat vial del país veí, Emmanuel Barbe, ha visitat aquesta setmana el Principat i s’ha entrevistat amb el ministre d’Interior, Josep Maria Rossell. Barbel hauria expressat la preocupació per les 20.000 multes impagades que té l’administració francesa de conductors del país i pel fet que una majoria siguin per excès de velocitat, amb el consegüent perill per a la seguretat vial. La zona més afectada,