L’única opció era portar les despulles al centre de tractament de residus

El departament d’Agricultura iniciarà una prova pilot per permetre els propietaris d’animals morts portar les despulles de les seves mascotes a Espanya per tal de poder recuperar les cendres. La prova s’iniciarà en dues setmanes a través d’una funerària del país, que farà els tràmits per portar les despulles a incinerar a Barcelona i per la tornada de les cendres. S’iniciarà amb els dos animals de la gossera que van morir fa uns dies, encara per causes desconegudes. D’aquesta manera es dona resposta a una de les peticions més urgents que han fet les associacions animalistes del Principat com ara