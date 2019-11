SDP aposta per posposar el telefèric a les comunals

Actualitzada 15/11/2019 a les 06:46

Òscar Serrano Andorra la Vella

Progressistes-SDP aposta per posar fre al concurs del telefèric del pic de Carroi i posposar-lo als comicis del mes vinent. Així ho va confirmar ahir Jaume Bartumeu, president del partit, en una roda de premsa en què va assegurar que discutir-ho en consell de comú seria l’escenari idoni: “Quan estàvem en negociacions amb DA per afrontar aquesta candidatura plegats vam veure que volien tirar endavant aquesta adjudicació i la nostra posició és que és un tema que s’hauria de debatre al consell de comú.”

De la mateixa manera que la cònsol major, Conxita Marsol, té molt clar que el projecte del telefèric s’hauria de començar com abans millor, els progressistes prefereixen seguir estudiant l’afectació al territori. “En el moment de discutir-ho nosaltres defensàrem una posició de moderació, volem portar-ho a debat, escoltar idees i estudiar quines incidències podria arribar a tenir”, va concloure Bartumeu, que va aprofitar per donar veu a Meritxell Pujol, la candidata en la coalició a la capital, que va anticipar que les reunions per fer el programa electoral estan arribant al final i que l’objectiu principal és “treballar el vessant més social de la parròquia”.