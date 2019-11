El projecte de llei inclourà mecanismes per evitar el contagi a la plaça financera i instruments per a la resolució

Una nova llei per evitar que es produeixin nous casos com el de BPA i es pugui veure afectada la plaça financera. Aquest és el projecte legislatiu que va presentar ahir el ministre de Finances, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Jover va confirmar que el nou text, un cop superats els diferents tràmits parlamentaris, derogarà en la totalitat la llei 8/2015, popularment coneguda com la Llei BPA o Llei de l’AREB, tot i que en replica gran part del text.

El text legislatiu pretén evitar el contagi a la plaça financera incorporant “el requisit