L’executiu denuncia a la fiscalia que s’obliga les mares amb pocs recursos a no avortar i a donar

els fills en adopció

El Govern va denunciar fa 15 dies Stop Violències i la seva presidenta, Vanessa M. Cortés, a la fiscalia. El motiu van ser unes manifestacions fetes en una entrevista a la Cadena Ser el 8 d’octubre passat, en les quals afirmava que l’executiu obliga les joves sense recursos a no avortar i a donar els seus fills en adopció; també per l’exposició que va fer a la delegació a les Nacions Unides a Ginebra, on també qüestionava els treballadors públics. L’executiu va demanar al ministeri fiscal que investigui si hi ha delicte en les declaracions.

Ahir el ministre portaveu, Eric Jover,