El director del departament manté que la mort de dues gosses es tractaria de casos aïllats

El departament d’Agricultura manté que hi ha una clara voluntat de saber les causes de la mort de dues gosses per intoxicació la setmana passada a la gossera oficial del Principat, situada a Sant Julià de Lòria. Josep Maria Casals, director del departament, explica que en aquests moments no s’han detectat més casos i, per tant, es podria tractar d’una situació “aïllada”. També lamenta que s’hagi parlat d’unes males condicions higièniques a l’edifici on es troben els animals. En aquest sentit, explica que les normes de salut i d’higiene es compleixen i que “s’ha d’entendre que la gossera està ubicada