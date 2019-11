Plans de prevenció per a les inversions bancàries

Govern ha aprovat el projecte de llei de recuperació i resolució d'entitats i d'empreses d'inversió que protegeix els fons garantits pel sistema de dipòsits i assegura la utilització òptima dels recursos públics

Plans de prevenció per a les inversions El ministre de Finances, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres SFGA

Actualitzada 13/11/2019 a les 19:39

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat aquesta tarda el projecte de llei de recuperació i resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió. L'objectiu d'aquesta mesura és assegurar la continuïtat de les activitats i protegir els dipositants els fons garantits pel sistema de dipòsits i la utilització òptima dels recursos públics que s'hagin invertit per preservar l'estabilitat i el funcionament del sistema financer per tal de minimitzar l'impacte a les arques públiques.

Les actuacions es basen en diversos plans de prevenció, actuació primerenca, recuperació i resolució. L'AFA i l'AREB determinaran durant el procediment de resolució la inviabilitat de l'entitat d'acord amb les disposicions del projecte de llei i la situació final es decidirà a partir de l'anàlisi que l'AREB faci. El projecte de Llei aprovat avui complementa i derogar la llei de 2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració per tal de simplificar i clarificar la legislació.