Els establiments comercials, de restauració i les empreses gestores de pistes segueixen rebent currículums diàriament

L’inici de la temporada d’hivern ha comportat l’arribada massiva de persones de nacionalitat argentina i xilena al Principat cercant feina per la situació econòmica als seus països. “Veig que en comparació amb la temporada anterior aquest any està arribant molta més gent al país, sobretot d’origen argentí i xilè”, va asse­nyalar Gustavo Íñigo, administrador de la pàgina de Facebook anomenada Argentinos en Andor­ra Info de 10 i propietari d’un establiment de restauració a la Massana. Els establiments comercials, de restauració i les gestores de pistes ara com ara segueixen rebent currículums diàriament. “Cada dia segueixen arribant sol·licituds per obtenir feina,