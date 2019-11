Govern porta Stop Violències a la fiscalia per les afirmacions a l'ONU

L'executiu insta el ministeri públic a investigar si "s'han d'emprendre accions legals" per les declaracions que va fer Vanessa M. Cortés

Actualitzada 13/11/2019 a les 18:45

Redacció Andorra la Vella

El ministre Eric Jover ha anunciat que el Govern ha posat en coneixement de la fiscalia les declaracions d'Stop Violències davant el Comitè de l'ONU per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones on va parlar sobre casos d'avortaments al país amb risc per a les dones i de problemes d'accès als anticonceptius perquè investigui si han incorregut en algun delicte. El portaveu de l'executiu ha remarcat que fer afirmacions falses per orientar l'opinió pública "no és una pràctica que ens agradi i no és el primer cop" que succeeix des del col·lectiu que presideix Vanessa M. Cortés i per això el Govern "ho prendrem en consideració" en referència a la intervenció que han demanat del ministeri públic "per si s'han de prendre accions legals". Jover ha manifestat que en fer declaracions de forma voluntària faltant a la veritat "s'assumeix una responsabilitat".

Eric Jover ha insistit diverses vegades durant la compareixença posterior al consell de ministres que les conclusions de l'ONU sobre la situació de la dona al Principat "no es basen en fets objectivables" per les afirmacions que la presidenta d'Stop Violències va fer davant l'organisme internacional a Ginebra.

