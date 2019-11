Un professor d'economia de Harvard guanya el sisè premi Calvó-Armengol

Benjamin Golub ha rebut el guardó internacional d’Economia pel seu estudi sobre com les distribucions del poder i l’estructura de les connexions socials determina les opinions i comportaments de les persones

Un economista de Harvard guanya el premi Calvó-Armengol El jove economista de Harvard, Benjamin Golub, guanyador del sisè premi internacional d'Economia Calvó-Armengol

Actualitzada 12/11/2019 a les 10:58

Redacció Andorra la Vella

Benjamin Golub, jove professor d'economia de la Universitat de Harvard, ha estat guardonat amb el sisè Premi Internacional d'Economia Calvó-Armengol, lliurat pel Govern d'Andorra i Barcelona Graduate School of Economics en memòria del professor Antoni Calvó-Armengol. Golub ha dut a terme un estudi que explora com les distribucions del poder i les connexions socials fan que una societat pugui arribar a una opinió consensuada sobre un tema determinat, com ara el canvi climàtic, el valor de les vacunes o la política exterior, i en quines circumstàncies aquest consens serà encertat, segons explica un comunicat de Govern.

Benjamin Golub recollirà el premi, que inclou una dotació en metàl·lic de 30.000 euros, la primavera de l’any 2020 en una cerimònia de lliurament a Andorra. El guardó s'atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys que hagi contribuït al coneixement de l'estructura social i les implicacions que té sobre les interaccions econòmiques.