Tres anys de presó pel resident del DNI 'enfarinat'

L'home de 43 anys, que també ha de pagar una multa de 3.450 euros, va ser enxampat a la frontera del riu Runer quan els agents van detectar que el seu document d'identitat presentava restes de pols blanca

Actualitzada 12/11/2019 a les 13:03

Redacció Andorra la Vella

La Batllia ha dictaminat tres anys de presó i una multa de 3.450 euros per al resident de 43 anys que va intentar entrar 70 grams de cocaïna per la frontera hispanoandorrana i va ser detingut per un delicte d'importació i venda il·legal de cocaïna. L'home va ser arrestat quan els agents duaners, en demanar-li el document d'identitat, es van adonar que hi havia restes de pols blanca, que de seguida van detectar com a cocaïna. La policia va rastrejar el cotxe i sota el seient del conductor va trobar els 70 grams d'aquesta droga. La defensa va basar la seva postura davant el Tribunal de Corts en un "problema greu d'addicció a les drogues" de l'acusat arran d'una "situació personal complicada" i l'home va declarar que 40 grams eren per a consum propi i 30 per a vendre-la en bloc a les discoteques del país. Tot i així, el fiscal va treure a la llum converses de WhatsApp on s'intuïa que feia vendes menors de manera habitual i una bàscula de precisió que es va trobar al pis de l'acusat.