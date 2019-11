El Govern demana un crèdit de gairebé 780.000 euros per la Cimera Iberoamericana

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:43

Martí Pons Andorra la Vella

El Consell General ha admès a tràmit el projecte de llei de crèdit extraordinari de gairebé 780.000 euros, destinats a incrementar el capital fundacional de la Fundació Cimera Iberoamericana, que té la voluntat de posar en marxa l’organització de la trobada entre caps d’Estat i de Govern del 2020 i les de preparació.

Dels gairebé 780,000 euros, 490.000 aniran destinats a les reunions, les conferències i els cursets de la cimera. Els 290.000 euros restants aniran destinats a les atencions protocol·làries i de representació.

En el projecte de llei s’explica que “cal donar a conèixer el nostre país en mercats internacionals amb molt potencial”. També s’especifica que el Govern no disposa dels crèdits per respondre a les depeses esmentades, i que la necessitat i la urgència fan que no es pugui ajornar fins a l’exercici del 2020.

