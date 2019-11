El jove andorrà va explicar la creació i l'evolució de les seves pròtesis davant d'algunes de les personalitats més influents del món de la innovació

David Aguilar fa una conferència a la NASA David Aguilar durant la conferència en el Johnson Space Center Houston (Texas) de la NASA

Actualitzada 12/11/2019 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

El jove andorrà, David Aguilar, va realitzar una conferència davant algunes de les persones més influents del món de la innovació la passada setmana a la Cross Industry Innovation Summit, una intervenció que va calificar com "una gran oportunitat per continuar difonent el missatge de superació i innovació (...). La xerrada, celebrada a l'espai de la NASA Johnson Space Center de Houston (Texas), va començar amb la reflexió per part d'Aguilar sobre si existia o no una diferència entre ell i els assistents. Tot seguit, va explicar la seva història de com va fabricar les primeres pròtesis, amb bricks, i com les va fer evolucionar creant noves amb peces de Lego Technic.

Aguilar va recalcar el seu agraïment amb el Govern d'Andorra i la seva universitat, L'UIC Barcelona, per "fer possible amb gran interès i esforç que pogués assistir a aquest important esdeveniment".