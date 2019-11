La participació a Andorra creix amb 3.548 votants dels 4.911 inscrits

Una jornada tranquil·la Un dels electors diposita el vot al consolat d'Espanya Anna Rodríguez

Actualitzada 11/11/2019 a les 09:32

Anna Rodríguez

Martí Pons Andorra la Vella

Pocs però amb un flux constant. Així va ser l’afluència d’electors espanyols al consolat espanyol durant tot el diumenge. Malgrat que la participació en el conjunt de l’Estat espanyol va caure, el nombre de residents que participen en les eleccions segueix en augment. Mentre que als comicis de l’abril es van rebre 3.306 vots, aquesta vegada la xifra ha pujat fins als 3.548 dels 4.911 inscrits. Un increment que per al cònsol, Antoni Prats, està lligat al major coneixement dels processos electorals per part dels votants. “Nosaltres no fem un recompte, sinó que rebem els sobres tancats, dipositats a les urnes o per correu, i després els classifiquem per juntes electorals provincials. Aquests vots es fan públics després disgregats en les diferents circumscripcions”, va especificar. No és el cas del Josep, però, que a l’abril no va poder votar en haver-se descuidat el DNI. “Sempre es pot explicar millor: he vingut tres cops per poder votar aquesta vegada”, explicava rient.

En canvi, pera la Maria el problema no és el procés electoral, sinó els polítics, i va confessar que havia canviat el vot des de la darrera cita electoral. "El problema és que no ens escolten. La ciutadania vam demanar una coalició i no han estat capaços de posar-se d'acord", va explicar. La seva opinió coincideix en bona part amb la del Valentí. “Des de l'abril la situació ha canviat molt. Només s'ha de veure que tenim un president en funcions i fa les coses que fa. Tothom busca complir amb els seus objectius i ningú pensa de debò en el país.” Amb tot, malgrat el desencant, ha mantingut el vot des de l’abril.

Per a tots, però, l’allargament del període de votació va ser positiu, ja que els va facilitar poder exercir el seu dret a vot. En aquest sentit, en Jordi, resident al Principat des de fa 18 anys, posava en relleu la importància de la participació. “És important anar a votar a totes les eleccions perquè és el nostre moment de decidir, jo no he faltat mai. Per a mi són importants, ja que encara no sóc andorrà”, va afirmar. La Maria, però, creu que votar “no serveix per a res” i només segueix fent-ho “perquè no es pot fer l’anarquia en solitari”.