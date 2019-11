Detenen un home per furtar 1.500 euros en uns magatzems a Encamp

El servei de policia, després d'una llarga investigació, va detenir el passat dia 4 de novembre un resident de 30 anys com a presumpte autor d'un furt amb força a uns magatzems situats a la parròquia d'Encamp.

L’home, de 30 anys, hauria entrat fa uns dies als magatzems on hauria forçat fins a tres caixes fortes per tal d’apoderar-se els diners que hi havia al seu interior. Segons informa el cos policial, l’home hauria fet la sostracció d’uns 1.500 euros, a banda dels desperfectes ocasionats per aconseguir els diners.

L'acusat en qüestió havia sortit del Centre Penitenciari de la Comella el mes