Les eleccions a Espanya afecten l'ocupació hotelera al país durant el cap de setmana

Les eleccions generals a Espanya que se celebren demà són un dels factors que afecten les xifres d’ocupació hotelera al Principat durant aquest cap de setmana, tal i com assenyalen les previsions. Segons el president de la Unió Hotelera (UHA), Carles Ramos, la previsió d’ocupació durant aquest cap de setmana és del 63%, una xifra relativament baixa en comparació amb la del mateix cap de setmana d’ara fa un any, quan el nombre de reserves va arribar al 80% en parròquies com Andorra la Vella. “Sempre que hi ha eleccions al país veí ens afecta en l’ocupació”, va manifestar Ramos,