Sense data per a la passarel·la del Consell

La infraestructura, que va ser presentada fa un any, havia de quedar enllestida a final de l’estiu passat

La passarel·la que ha d’unir el car­rer de la Vall i la plaça del Poble no acaba d’arribar. Dissabte farà un any de la presentació del projecte, en la qual van participar la cònsol Conxita Marsol, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i l’exsíndic Vicens Mateu, sense que el projecte hagi evolucionat. Malgrat que aleshores es va anunciar que la infraestructura hauria d’estar enllestida a final de l’estiu del 2019 i que fins i tot es va licitar i adjudicar finalment la seva construcció a l’empresa C. Modernes, amb un cost de 632.000 euros, sembla que el projecte està paralitzat