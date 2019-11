El projecte estrella de la legislatura vol esdevenir un espai de baixa fiscalitat que actuï de pol d’atracció d’inversions estrangeres

La creació d’una fiscalitat particular que afavoreixi l’arribada d’inversió estrangera o bé faciliti la instal·lació d’espais logístics per al trànsit de mercaderies és el que el ministre Jordi Gallardo va presentar com a zona franca, i va anunciar, davant la comissió legislativa d’Economia, que serà un dels projectes de la legislatura. La creació i aplicació, però, anirien parcialment condicionades per l’acord d’associació amb la Unió Europea i les diferents qüestions que se’n puguin derivar.

Entrant més a fons sobre què és i com funciona la zona franca, i responent a una pregunta del conseller general del PS Jordi Font, el ministre