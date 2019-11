El facultatiu figura com a primer suplent a la llista del congrés de diputats de la formació d'ultradreta per Barcelona

Actualitzada 07/11/2019 a les 16:59

Redacció Andorra la Vella

Gerardo Vizmanos Lamotte, pediatre especialitzat en pneumologia, es presenta a les eleccions generals espanyoles al congrés de diputats com a candidat de Vox. L'especialista figura com a primer suplent a la llista de la circumscripció de Barcelona per la formació d'ultradreta que lidera Santiago Abascal i que les enquestes situen com a tercer partit més votat per als comicis de diumenge 10 de novembre amb un fort increment del nombre de representants.

La trajectòria del facultatiu a Andorra es va iniciar el febrer del 2008 quan es va incorporar a treballar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell on va restar fins el març del 2016 quan va marxar per desavinences amb el cap del servei de Pediatria.

El febrer del 2014 va entrar a formar part del Centre mèdic i quirúrgic d'Escaldes i ara és pediatre de la xarxa pública amb cobertura de la CASS.

El perfil del facultatiu a WhatsApp és una foto amb la bandera espanyola acompanyat amb el lema: "pon arriba, tus ojos, siempre arriba"

