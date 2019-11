N’ha pressupostat 4 milions tot i que l’executiu Martí va decidir no fer servir els 24 guanyats amb la venda de l’operadora espanyola el 2017

El Govern tornarà a fer ús de la totalitat dels beneficis d’Andorra Telecom l’any que ve i fins com a mínim el 2023 per intentar quadrar els números dels pressupostos de l’Estat, evitant d’aquesta manera que es dispari el dèficit i poder complir la regla d’or. A més, l’any que ve té previst fer ús de part dels beneficis que l’operadora va aconseguir el 2017 amb la venda de la companyia espanyola MásMóvil, de la qual Andorra Telecom tenia una important part de les accions.

L’executiu Martí va decidir no utilitzar cap dels 24 milions d’euros de beneficis extraordinaris fruit de