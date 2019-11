El Comunal tindrà capacitat per a 6.500 espectadors

El comú d'Andorra la Vella convoca un concurs nacional d'idees, adreçat a professionals d'arquitectura, per remodelar l'espai

Redacció Andorra la Vella

L'Estadi Comunal Joan Samarra Vila haurà de comptar amb un aforament mínim de 6.500 persones, un camp de futbol de mides reglamentàries així com amb una pista d'atletisme d'almenys sis carrers segons figura a les bases del concurs que ha convocat el comú d'Andorra la Vella per la remodelació de l'espai.

El concurs està "adreçat a professionals d'arquitectura o a equips plurisdisciplinaris encapçalats per un arquitecte", segons ha informat l'administració en un comunicat.

Les candidatures es podran presentar entre demà dijous 7 de novembre i el pròxim 9 de gener del 2020.