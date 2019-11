Govern destina 8.798 euros a tres ajuts al comerç del Pas

Les subvencions s'inclouen entre les mesures urgents per a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN22

Redacció Andorra la Vella

Govern destinarà un total de 8.798,34 euros a tres comerciants del Pas de la Casa. Les ajudes, que han estat aprovades aquesta tarda al Consell de Ministres, formen part de les mesures urgents per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN22 per part de les autoritat franceses el passat mes d'abril.

Les subvencions tenen com objectiu cobrir el 100% de la cotització a la CASS dels treballadors "corresponent a la part empresarial (15'5%)" relativa als dies en què la carretera va estar tancada, segons ha informat Govern.