Càritas constata la reducció de persones que pateixen pobresa en els darrers anys

Lamenta la situació però destaca la lleugera i progressiva disminució dels usuaris atesos

Càritas Andorrana va posar de manifest que en els dos darrers anys ha pogut constatar “una lleugera i progressiva reducció” en el nombre d’usuaris que demanden els serveis de suport que es proporcionen a l’ONG. Tal com s’assenyala a un comunicat, el 2018 es van atendre un total de 854 persones, una xifra inferior a les 913 registrades el 2017. Per contra, durant els anys 2014 i 2016 la xifra es va mantenir per sobre de les 1.050 persones ateses i per sota de les 1.100. Des de Càritas Andorrana van manifestar que sempre ha existit una bossa demogràfica en