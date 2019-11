El gruix de les queixes contra aquest òrgan les concentra un dels tres juristes que el representen

Un dels tres saigs concentra la majoria de queixes de les persones afectades per embargaments. Així ho va confirmar ahir el Raonador del ciutadà, Marc Vila, en la compareixença davant del Consell General per valorar l’informe de la institució corresponent a l’any passat.

Vila va donar la dada, ja que la considera “objectiva”, malgrat que en declaracions a la premsa va rebutjar donar el nom del funcionari en qüestió. En aquest sentit, va emparar-se en la manera habitual de funcionar de l’ens que encapçala. “És marca de la casa no posar noms. Dins de l’elegància de la institució hi ha dir