Auditoria externa sobre la seguretat de la presó

El Govern demanarà un altre estudi quan finalitzi el de caire intern que estarà llest properament

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va manifestar ahir que el Govern demanarà una auditoria externa per esclarir els aspectes referents al cas del pres que es va fugar del centre penitenciari de la Comella fa tot just una setmana. D’aquesta manera, aquest estudi s’afegirà a la investigació interna que ja s’està efectuant per tractar de dirimir responsabilitats, en cas que existeixin, i que, segons Rossell, estarà enllestida properament. “Volem mirar de fer una auditoria externa, en relació amb aquest cas, i ara hem de buscar les persones que ho puguin fer”, va explicar el titular de